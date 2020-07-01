WhatsApp получит анимированные стикеры и QR-коды для контактов

https://static.news.ru/photo/d608c948-bc43-11ea-8113-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Команда WhatsApp объявила о выходе ряда новых функций в мессенджере. Разработчики добавили анимированные стикеры и QR-коды для контактов.

Каждый день наши пользователи отправляют миллиарды стикеров. Этот способ общения в WhatsApp стремительно набирает популярность. Мы добавили несколько новых наборов анимированных стикеров, которые сделают ваше общение более весёлым и выразительным, — говорится в блоге WhatsApp.

QR-коды должны облегчить пользователям добавление контактов. Отсканировав изображение, новый юзер сразу появится в соответствующем списке владельца устройства.

Разработчики также добавили тёмный режим в WhatsApp Web и WhatsApp для компьютеров и улучшили функцию групповых видеозвонков. Так, пользователи получили возможность развернуть видео одного из участников на весь экран, а также нажать новую иконку видеозвонка в чатах из восьми и более человек. Кроме того, юзеры устройств на базе KaiOS теперь смогут делиться обновлениями, исчезающими через 24 часа, с помощью популярной функции статуса.

Новые функции появятся вместе с будущими обновлениями WhatsApp в течение следующих нескольких недель.

В начале июня NEWS.ru рассказал, что в WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений. Злоумышленники высылают сообщения якобы от WhatsApp, в которых приложение запрашивает код подтверждения из СМС.