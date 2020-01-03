https://static.news.ru/photo/48cd8170-2e56-11ea-afc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aloisio Mauricio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Разработчики мессенджера WhatsApp прекратили поддержку операционной системы Windows Phone. Приложение отключилось на всех смартфонах с этой платформой.

Кроме того, с 1 февраля пользователи не смогут открыть мессенджер на устройствах с iOS 8 и Android 2.3.7. Об этом сообщается на официальном сайте приложения.