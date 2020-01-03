Разработчики мессенджера WhatsApp прекратили поддержку операционной системы Windows Phone. Приложение отключилось на всех смартфонах с этой платформой.
Кроме того, с 1 февраля пользователи не смогут открыть мессенджер на устройствах с iOS 8 и Android 2.3.7. Об этом сообщается на официальном сайте приложения.
Ранее эксперты в области IT-технологий рассказали о том, какие преимущества есть у кнопочного телефона перед смартфоном. Главная особенность кнопочных телефонов в том, что они понятны пожилым людям и детям младшего школьного возраста. Такие телефоны также пользуются популярностью среди людей с плохим зрением.