Фото: Aloisio Mauricio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Разработчики мессенджера WhatsApp прекратили поддержку операционной системы Windows Phone. Приложение отключилось на всех смартфонах с этой платформой.

Кроме того, с 1 февраля пользователи не смогут открыть мессенджер на устройствах с iOS 8 и Android 2.3.7. Об этом сообщается на официальном сайте приложения.

Ранее эксперты в области IT-технологий рассказали о том, какие преимущества есть у кнопочного телефона перед смартфоном. Главная особенность кнопочных телефонов в том, что они понятны пожилым людям и детям младшего школьного возраста. Такие телефоны также пользуются популярностью среди людей с плохим зрением.

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