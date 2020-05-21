WhatsApp для iOS получит поддержку QR-кодов

https://static.news.ru/photo/fe62f750-f4d0-11e9-9052-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Команда WhatsApp готовится добавить в iOS-версию мессенджера поддержку QR-кодов. Нововведение уже появилось в бета-версии 2.20.60.27.

Пользователи смогут делиться личным QR-кодом (и, соответственно, номером телефона), чтобы новые друзья могли добавить их в WhatsApp. При этом в случае отправки изображения не тому человеку или его случайной публикации, юзер может сразу же удалить старый QR-код и сгенерировать новый.

Поддержка QR-кодов в бета-версии Android должна появиться в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru рассказал, что уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерёг федеральные власти от использования мессенджера WhatsApp. Он объяснил это тем, что при отправке сообщений мессенджер получает метаданные, которые затем отправляет в Facebook.