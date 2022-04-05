Взамен безлимитному интернету операторы предложат россиянам пакет в 50 Гб

Россиянам придётся распрощаться с безлимитным мобильным интернетом. Вместо неограниченного доступа к Сети операторы предложат пакет в 50 Гб, рассказал KP.RU аналитик Эльдар Муртазин из Mobile Research Group. Он отметил, что исчезновение безлимита не связано с событиями на Украине, поскольку неограниченные пакеты трафика начали исчезать ещё в конце прошлого года.

По словам Муртазина, существующие тарифы с безлимитным интернетом в течение нескольких месяцев переведут на «ограниченные» пакеты.

Скорее всего, операторы предложат взамен безлимитному пакет интернета в 50 Гб. Этого за глаза хватит 98% пользователей, — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что большинство из оставшихся 2% сим-карт используют в основном компании, чей бизнес построен на дешевой передаче данных — видеонаблюдение, видеоконтроль и т. п.

В свою очередь редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн добавил, что корпорациям, медицине и госуслугам ограничивать пакеты трафика нельзя — это жизненно важные вещи, а «людям надо уменьшить свои аппетиты».

Эксперты также добавили, что запрет безлимита не коснётся домашнего интернета, однако цены на него могут вырасти на уровень инфляции.

28 марта в Минцифры сообщили, что направили рекомендацию операторам мобильной связи исключить неограниченное потребление трафика, в том числе ввести ограничения на безлимитные тарифы. Отмечается, что сбалансированный объём потребляемого трафика предусмотрен указом президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России». Соответствующее обращение подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. В Минцифры уверены, что это решение позволит обеспечить равномерную нагрузку на сеть.