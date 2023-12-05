Вышел первый трейлер GTA VI, о чем он, когда ждать игру, что в ней нового Игровой эксперт Кузьменко: если GTA VI будет плохой, она потянет на дно Rockstar

Фото: Rockstar Games

Кадр из трейлера к игре GTA VI

С выхода последней, пятой, части знаменитой видеоигровой франшизы про гангстеров GTA V прошло уже десять лет. Последние годы фанаты активно обсуждали продолжение серии. Интерес подогревали утечки и слухи. Точку в этом вопросе поставила сама Rockstar Games — 5 декабря студия показала первый трейлер GTA VI. О том, когда игра выйдет, какие о ней ходят слухи и как оценивают проект эксперты индустрии, — в материале NEWS.ru.

Как стало известно о разработке новой GTA

Слухи о разработке новой части популярной игровой франшизы появились задолго до ее официального анонса, еще в 2021 году. О том, что команда Rockstar Games приступила к разработке игры, стало известно в феврале прошлого года. С тех пор официальной информации о проекте почти не было.

Спустя примерно восемь месяцев, 18 сентября 2022 года, пользователь портала GTAForums.com под ником Teapotuberhacker опубликовал ссылку на архив более чем из 90 футажей (геймплейных роликов), как он утверждал, предстоящей игры. Другие пользователи сначала отнеслись к этому со скепсисом, посчитав ссылку фишинговой.

Но сомнения быстро сменились всеобщим интересом. О новости заговорили мировые СМИ. Подлинность показанных ассетов (компонентов игры) на следующий же день подтвердили сами разработчики. При этом они уточнили, что на роликах демонстрировалась лишь ранняя версия игры. Rockstar сделала все возможное, чтобы ограничить доступ к утечке.

Фото: Rockstar Games Кадр из трейлера к игре GTA VI

Что изменится в игровых механиках

Одно из наиболее заметных изменений, которое удалось обнаружить фанатам после изучения попавших в Сеть видеороликов, — возможность обыскивать и переносить тела. Эту механику позаимствовали у другой знаменитой серии Rockstar — вестерна Red Dead Redemption (RDR).

Среди иных предполагаемых новшеств — возможность ползать, ездить верхом на лошадях и даже рыбачить. Не исключено, что игрок сможет общаться с NPC (неигровыми персонажами), выбирая один из нескольких вариантов ответов, — это демонстрировалось в одном из роликов. Тем не менее до финальной сборки эти механики могут не дожить.

Еще одно заметное отличие от предыдущих частей GTA — новая система ношения оружия. Раньше инвентарь персонажа был скрыт: оружие при его смене появлялось как бы из воздуха. На слитых же футажах видно, что неиспользуемые предметы находятся за спиной игрока, как в Red Dead Redemption 2. Из этого можно предположить, что инвентарь будет ограничен.

Кроме того, в январе 2021 года один из пользователей Reddit обратил внимание на патент издателя Take-Two Interactive (владеет Rockstar Games). Его автор — главный программист искусственного интеллекта «рок-звезд» Саймон Парр. Он придумал новую технологию более реалистичного перемещения NPC, позволяющую им учитывать как особенности окружения, так и собственные характеристики. Журналисты считают, что эту технологию добавят в GTA VI.

А в октябре прошлого года пользователи Reddit подсчитали предположительный размер карты будущей игры. Для этого они воспользовались координатами из футажей сентябрьской утечки. В итоге они пришли к выводу, что размер открытого мира будет по меньшей мере в полтора раза больше, чем в GTA V. В последней площадь карты составляет примерно 108 квадратных километров.

Фото: Rockstar Games Кадр из трейлера к игре GTA VI

Что известно о сюжете будущей игры

Посмотрев попавшие в Сеть видеоролики фанаты предположили, что сюжет новой GTA развернется уже в знакомом игрокам вымышленного городе Vice City, прототипом для которого послужил Майами. Однако в отличие от игры 2002 года на этот раз события будут происходить в современности, а не в 1980-х годах.

Кроме того, как утверждает игровой эксперт Тайлер Маквикер, помимо знаменитого города игрокам будет доступна еще одна локация — Куба. Как будет происходить перемещение между игровыми зонами, пока не совсем понятно.

О наполнении сюжета мало что известно. Согласно слухам и кадрам со слитых футажей, в GTA VI будет два играбельных персонажа. Причем впервые за историю франшизы одним из них станет женщина. По словам Маквикера, их история будет похожа на историю знаменитой американской пары грабителей Бонни и Клайда.

Фото: Rockstar Games Кадр из трейлера к игре GTA VI

Что показали в первом трейлере GTA VI

8 ноября этого года Rockstar сообщила, что по случаю своего 25-летия в декабре представит первый трейлер новой GTA. В начале последнего месяца зимы компания опубликовала у себя в соцсетях тизер, из которого стало ясно, что дебютный трейлер должны были показать 5 декабря в 17:00 по московскому времени. Однако за сутки до релиза предполагаемый трейлер игры оказался в Сети. В Rockstar на утечку отреагировали, выпустив официальный ролик на 15 часов раньше, чем планировалось.

Фактически первый трейлер GTA VI собран из сюжетных сцен игры. То есть он сделан по аналогии с кино, геймплей в нем фактически не показали. И тем не менее он позволяет сделать некоторые выводы о будущей игре. Например, о качестве графики и анимации.

Кроме того, из трейлера понятно, что события новой GTA действительно развернутся в Vice City, а главными героями станут девушка по имени Лусия и мужчина по имени Джейсон. Не исключено, что после выхода игры подтвердится и предположение Тайлера Маквикера о том, что в основу сюжета ляжет история любви двух грабителей: в трейлере звучит песня Love Is a Long Road американского рок-музыканта Тома Петти.

Когда ждать выхода новой GTA

Некоторые фанаты ждали выхода игры в 2023 году, спустя пять лет после выпуска другого крупного проекта Rockstar. Однако прошлогодняя утечка дала понять, что сбыться мечтам игроков суждено не было.

Нетерпеливость геймеров объяснима. Первые пять классических частей серии выходили с периодичностью раз в два года. Затем производственный цикл заметно увеличился. Например, между GTA: San Andreas и GTA IV прошло четыре года, а следующую часть фанаты ждали пять лет.

С момента выхода GTA V прошло уже десять лет. Но важно заметить, что между последними двумя частями франшизы студия разрабатывала игры другой важной для себя серии — Red Dead Redemption. Но и тут срок будет внушительным — с выхода RDR 2 прошло уже пять лет.

На возможное релизное окно будущей игры указывал финансовый отчет Take-Two, опубликованный весной этого года. В нем компания делилась планами на 2025-й фискальный год (с 1 апреля 2024-го по 31 марта 2025 года), среди которых несколько «прорывных проектов», которые принесут компании 8 млрд долларов по показателю Net Bookings (аналог скорректированной выручки в геймдеве).

За прошлый финансовый год Take-Two смогла заработать 5,3 млрд долларов Net Bookings. Для нее это пока рекорд. Поэтому журналисты считают, что достигнуть целевого показателя издателю поможет только какой-то выдающийся тайтл, как, например, GTA.

5 декабря Rockstar развеяла все домыслы. GTA VI действительно выйдет в 2025 году. Об этом студия сообщила в трейлере игры.

Фото: Rockstar Games Кадр из трейлера к игре GTA VI

На каких платформах выйдет новая GTA

Традиционно Rockstar выпускает свои игры для трех платформ: PlayStation, Xbox и персональных компьютеров. Известный инсайдер Том Хендерсон утверждал, что GTA VI выйдет только для консолей девятого поколения. То есть владельцы PlayStation 4 и Xbox One оценить игру уже не смогут. 5 декабря Take-Two в своем пресс-релизе это предположение подтвердила.

Версия же для ПК, вероятно, выйдет позже, как это было и в прошлые разы. Обычно разница в датах релизов составляет чуть больше полугода. Однако, например, компьютерная RDR 2 вышла на год позже консольной, а GTA V — на полтора года.

Получит ли GTA VI онлайн-режим

Недавно Rockstar начала расширять штат сотрудников. На сайте компании появилось несколько вакансий, в том числе сетевых специалистов. Студия ищет опытных программистов для поддержки платформ Cfx.re.

Речь о работе над FiveM и RedM — модами для мультиплеерных режимов GTA V и Red Dead Redemption 2, которые стали популярнее оригиналов. Изначально это были неофициальные проекты, но в августе 2023 года, после покупки команды Cfx.re, они перешли под крыло Rockstar.

Журналисты считают, что студия расширяет команду именно для работы над онлайн-режимом GTA VI. Дело в том, что Rockstar постепенно отказывается от поддержки старых проектов: с 30 января 2024 года они перестанут работать на устаревших Windows 7 и Windows 8.

Это коснется в том числе и GTA Online (изначально была дополнением для GTA V). Весной этого года также ходили слухи о том, что поддержку потеряет версия игры для консолей прошлого поколения — PlayStation 4 и Xbox One.

Намек на мультиплеер нашли и в прошлогодней утечке. Фанаты заметили указание на то, что в одной сессии смогут находиться сразу 32 игрока, а не 30, как раньше. Увеличенное количество слотов было отличительной особенностью мода FiveM.

Фото: Rockstar Games Кадр из трейлера к игре GTA VI

Что думает о предстоящей игре эксперт

Независимый эксперт по видеоиграм, экс-главред журнала «Игромания» Александр Кузьменко считает, что GTA VI не может получиться плохой. Он напомнил, что предыдущая часть франшизы смогла заработать миллиард долларов уже в первую неделю продаж. Это стало прецедентом для мировой игровой индустрии. Новый проект Rockstar должен показать результат как минимум не хуже.

«GTA — это такая же лакмусовая бумажка для индустрии, как, например, Warcraft или Diablo. Эта игра априори не может быть плохой. Если GTA VI вдруг окажется плохой, то она потянет за собой на дно не только Rockstar, но и материнскую Take-Two и другие связанные с ней компании», — сказал собеседник NEWS.ru.

Фото: Rockstar Games Кадр из трейлера к игре GTA VI

Говоря о сроках выхода игры, Кузьменко не исключил, что ее релиз действительно может состояться в предстоящий финансовый год Take-Two, на рубеже 2024–2025 годов. Эту обусловлено двумя факторами: с одной стороны, с предыдущей части прошло уже много времени, с другой — наступает финальная стадия жизни игровых консолей текущего поколения.

«У Rockstar есть традиция под издыхание предыдущего поколения консолей, научившись полностью пользоваться платформой, изучив все механики, возможности и технологии, выпустить этакий magnum opus. Такую игру, которая звучит лебединой песней на уходящем поколении приставок», — продолжил экс-главред «Игромании».

Что касается финального облика игры, то Кузьменко не уверен, что показанные в утечках механики останутся. Он напомнил, что обычно у разработчиков есть сразу несколько версий одного проекта. Поэтому продемонстрированный в прошлогоднем сливе проект вообще мог быть собран из других игр. Судить о проекте по сырым прототипам — преждевременно, уверен собеседник NEWS.ru.

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