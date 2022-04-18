Врач предостерегла от длительного использования VR-очков

Длительное использование VR-очков ведёт к усталости и сухости глаз, а также может вызвать проблемы со сном, рассказала врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина. Чтобы избежать этого воздействия, следует чаще моргать, понизить яркость и делать перерыв каждые 20 минут, сообщила она «Газете.Ru».

Перевозбуждение от игр или иммерсивного пространства может привести к бессоннице и другим проблемам со сном. Кроме того, если проводить много времени в виртуальной реальности, то можно столкнуться с перенапряжением глазных мышц, усталостью и сухостью глаз, — сказала Фокина.

Она также добавила, что VR действует на зрение, как и любой гаджет, и при разумном использовании, если не сидеть в таких очках весь день, последствий не будет.

Ранее Юлия Фокина рассказала, что сухость глаз, слезотечение, нечёткость зрения, гиперчувствительность к свету и головные боли являются симптомами компьютерного зрительного синдрома. Она уточнила, что использование смартфонов не ухудшает зрение в целом, но приводит к усталости глаз. Врач посоветовала держать расстояние в 60 сантиметров между глазами и экраном, использовать увлажнитель воздуха и подобрать очки для работы за компьютером.