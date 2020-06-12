Врач и робототехник объяснили абсурдность теории о чипировании

https://static.news.ru/photo/2302914a-ad92-11ea-a40e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Глупостью и грязной выдумкой назвал распространённый миф о чипировании людей вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. А разработчик робота «Фёдора» Евгений Дудоров сообщил, что современные технологии ещё не позволяют создать настолько маленький чип, который мог бы автономно на протяжении долгого времени работать в организме человека.

Это глупости, грязные выдумки, направленные против вакцинации, — заявил URA.RU Анатолий Альтштейн.

Он также опроверг слухи об опасности вакцины против коронавируса. По словам Альтштейна, препарат пройдёт множество испытаний, прежде чем окажется у медиков.

Чипу, с которого информация выдаётся хотя бы за метр или два, нужны отдельные источники питания. Он не может автономно работать в организме, — объяснил невозможность чипирования исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Он рассказал, что самый маленький микрочип, который ему известен, размером с рисовое зерно. Несколько лет назад их начали вживлять в пальцы шведам. Микросхемы заменяли им электронные кошельки, банковские карты и проездные. По словам Дудорова, чтобы незаметно вживить чип в тело человека через иглу, он должен иметь наноразмеры.

Как писал NEWS.ru, миллиардер Билл Гейтс прокомментировал теории о том, что он хочет захватить мир чипизацией людей через вакцины. По его словам, такие сплетни приводят к вражде между людьми. Он отметил, что это может стать проблемой, так как после появления вакцины от коронавируса потребуется добиться группового иммунитета. Для этого необходимо ввести препарат 80% населения. Если же люди продолжат считать медицинскую помощь аферой, они будут умирать от болезни. Гейтс отметил, что он обеспокоен применением современных технологий для распространения этой антинаучной дезинформации.