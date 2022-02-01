Возможный запрет криптовалют обрушил спрос на оборудование для майнинга

Предложение Центробанка запретить криптовалюты в России привело к снижению спроса на оборудование для майнинга, сообщили РБК представители крупных онлайн-сервисов объявлений. В то же время некоторые из них отмечают и рост спроса — оборудование для майнинга пользуется спросом со стороны любителей видеоигр, специалистами в области монтажа и обработки фото- и видеоконтента.

По данным онлайн-сервисов объявлений, число предложений о продаже видеокарт в январе увеличилось на 12% по сравнению с декабрём 2021 года, спрос на них снизился на 4%, а средний чек покупки составил 24 тысячи рублей, снизившись на 8% к цене декабря. Количество объявлений о продаже майнинговых ферм выросло на 18%, а спрос на них снизился на 9% по сравнению с декабрём прошлого года, а за неделю после доклада — на 15% по сравнению с 12–19 января. Снижение спроса и повышение предложения характерно и для объявлений о продаже микросхем ASIC, используемых в том числе в майнинге. Между тем отмечается, что на Wildberries с 20 по 26 января россияне заказали в 5,5 раза больше видеокарт, чем за тот же период 2021 года.

Как отмечает бизнес-аналитик компании «Марвел-Дистрибуция» Антон Фомин, наиболее оптимизированные для майнинга модели быстро переходят в руки перекупщиков, которые предлагают их на торговых площадках со значительной наценкой. Некоторые компании покупают майнинговое оборудование в Китае и также продают в Telegram-каналах и на различных сайтах: как отметил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, на российском рынке мало или почти нет серьёзных игроков, которые бы работали с производителями оборудования напрямую, в том числе из-за его дефицита и недоступности.

Ранее издание Bloomberg подсчитало, какой суммой в криптовалюте владеют россияне. По расчётам агентства, общая сумма составляет более $214 млрд (16,5 трлн рублей), а владельцев криптовалюты насчитывается около 17 млн.

Тем временем Минфин РФ подготовил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета. Ведомство предлагает проводить операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и создать операторов обмена цифровых валют на денежные средства. Соответствующие предложения поступили и в аппарат правительства. Также сообщается, что россиян могут обязать проходить тестирование перед покупкой криптовалюты на сумму более 600 тысяч рублей.