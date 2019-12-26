https://static.news.ru/photo/bded01e2-2839-11ea-9928-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa

Автоконцерн Volkswagen представил прототип передвижного робота, которого можно вызвать для зарядки электромобиля при помощи мобильного приложения.

Комплекс состоит их двух частей: самого робота и передвижного устройства с батареями. Вызвать его можно будет на парковку, затем робот самостоятельно откроет порт подзарядки и присоединит к нему кабель, позже проделает это с другими машинами на стоянке, превратив таким образом парковку в зарядную станцию, передаёт Autonews.

Робот будет маневрировать между автомобилями благодаря встроенной системе датчиков и сенсоров для ориентации в пространстве. Его планируется оснастить мобильными батареями на 25 кВт·ч, оборудованными 50-киловаттной системой быстрой зарядки. Он сможет использоваться, например, на парковках у торговых центров или аэропортов, где собирается много электрокаров.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что сертификация российского электрокара Zetta находится на финальном этапе. По его словам, начало серийного производства намечено на первый квартал 2020 года. Мантуров отметил, что ему первому доложат о завершении процедуры сертификации электромобиля.