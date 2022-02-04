Военный лётчик Попов: США захотят скопировать технологию России

Россия опередила США в защите сверхзвуковых бомбардировщиков, добавив в арсенал Ту-160М ракеты обратного старта. Штаты обязательно обратят на это внимание и попытаются скопировать российские технологии для бомбардировщика В-21, рассказал в интервью «ПолитРоссии» заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

Ту-160М с модифицированным боевым арсеналом станет первым в мире самолётом с ракетами обратного старта — у него появится возможность перехватывать и уничтожать цели, находящиеся позади бомбардировщика.

На первом изготовленном Ту-160М установлена радиолокационная станция заднего обзора, которая позволит самолёту применять для самообороны от ракет «воздух — воздух», «земля — воздух» и истребителей ракеты так называемого обратного старта. Такие ракеты класса «воздух — воздух» по целеуказанию хвостовой РЛС бомбардировщика будут поражать цели в задней полусфере, то есть находящиеся позади самолёта, — сообщил источник в авиастроительной компании.

С помощью новых технологий безопасность самолёта вырастет в несколько раз, таким образом, бомбардировщик сможет защитить себя со всех сторон.

По словам Попова, обычный Ту-160 мог обезопасить себя на 18–20%, а модифицированная версия Ту-160М с системой ракет обратного старта будет защищена уже на 35–45%.

Первое — работа локаторов, которые обнаруживают враждебные цели. Второе —оптоэлектронное противодействие и наблюдение. Третье — физическое уничтожение противника или ракеты, — сказал бывший лётчик.

Он подчеркнул, что самолёт сможет выполнять как противоракетный, так и противоистребительный манёвр и в комплексе это будет давать превосходные результаты в борьбе с противником: либо парировать его атаки, либо уничтожить.

Попов добавил, что в данный момент Пентагон занимается разработкой стратегического бомбардировщика нового поколения В-21, первый полёт которого запланирован на 2022 год, и генерал-майор убеждён, что американские инженеры захотят внедрить российскую технологию Ту-160М в проект их боевого самолёта.

Ту-160 — самый крупный и мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт с изменяемой геометрией крыла. Ту-160М — это модернизированный вариант Ту-160, программа их воспроизводства была развёрнута по решению президента РФ Владимира Путина. Самолёт сохранил внешний облик предшественника, но был создан на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий.

В январе текущего года в Интернете появились кадры первого полёта сверхзвукового ракетоносца Ту-160М. На видео показано, как самолёт взлетает, выполняет манёвры и приземляется. Полёт проходил на высоте 600 метров и длился около получаса.