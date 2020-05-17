Военный эксперт рассказал о маскировке от высокоточного оружия в Арктике

https://static.news.ru/photo/7ddb79b4-9826-11ea-9740-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Применение созданного в России нового радиопоглощающего материала, маскирующегося под снег, актуально в Арктике. Такого мнения придерживается военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Технология создана специально для снежной местности холдингом «Росэлектроника». Разработанный материал снижает дальность обнаружения в три-четыре раза. Кроме того, он поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%, что препятствует выявлению.

Вкупе с радиопоглощающим материалом должны быть элементы тепловой защиты, а также системы, которые перекрывают оптический и электромагнитный спектр. Но никто не отменял принцип солдата с лопатой, — сказал в комментарии РИА Новости военный эксперт.

Именно поэтому появление данного материала важно с точки зрения применения в Арктике, «так как окопаться там достаточно сложно, учитывая мерзлый грунт и равнинный рельеф».

Ранее NEWS.ru писал, что экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден рассказал, как маскироваться в зимний период. По его словам, самая лучшая маскировка — это шарф и шапка. Он сообщил, что зимой прибегает к следующим методам: меняет очки или сбривает бороду. Однако сейчас, по его словам, все скорее уткнутся в телефоны и не будут смотреть в лицо.



