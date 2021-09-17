Во «ВКонтакте» запустили платформу для обучения видеоблогингу

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый образовательный проект для будущих видеоблогеров VK Squad. С его помощью авторы узнают все нюансы о подготовке, продвижении и монетизации видео от опытных специалистов. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

«ВКонтакте» объединяет миллионы авторов, которые регулярно публикуют видео в своих профилях, проводят трансляции, снимают клипы и имеют все возможности, чтобы стать популярными. Цель платформы VK Squad — объединить опыт экспертов и поделиться с аудиторией авторов экспертизой по созданию вовлекающего видеоконтента, — отмечает СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.

Так, пользователи получат бесплатный доступ к различным видеокурсам, которые научат будущих блогеров запускать свои видеопроекты, находить подписчиков и получать со всего этого деньги. Обучать авторов искусству видеоблогинга будут Стас Давыдов, Полина Шабельникова, Тарас Сычёв и другие специалисты.

Первый курс проекта начнётся 21 сентября в сообществе VK Squad, где и впоследствии будут выкладываться все остальные уроки и видеокурсы.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» и онлайн-медиа BURO совместно создадут портрет современного поколения, который будет сделан с помощью нейросети.