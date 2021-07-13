Во «ВКонтакте» добавили возможность помогать животным деньгами

Российская социальная сеть «ВКонтакте» расширяет сервис «Питомцы». В него добавлена возможность помогать животным деньгами. Теперь, используя сервис, можно не только заботиться о своих любимцах, но и жертвовать средства в благотворительные фонды, рассказали в пресс-службе соцсети.

Через сервис можно помогать бездомным и диким животным, нуждающимся в поддержке. Отправить пожертвование через VK Pay можно одной из благотворительных организаций: WWF России, благотворительному фонду помощи бездомным животным «Ника», центру реабилитации животных «Верность», а также фондам «Рука помощи бездомным животным» и «РЭЙ». Кроме того, можно подписаться на регулярные пожертвования.

Мы создали «Питомцев», чтобы пользователям было проще заботиться о своих четвероногих друзьях: например, запомнить, когда назначен визит к ветеринару, а когда пора сделать прививку. Но помощь нужна и животным, которые по разным причинам остались без хозяев или живут в дикой природе, — отметил директор по развитию суперприложения «ВКонтакте» Антон Циварев.

Он добавил, что в будущем список организаций, которым можно перевести деньги, будет расширяться.

«Питомцы» появились в мае. Сервис помогает держать под рукой всю самую важную информацию о домашних животных и узнавать больше об уходе за ними.

Ранее сообщалось, что летом прошлого года «ВКонтакте» запустила платформу для монетизации контента в сообществах VK Donut. Всего за несколько месяцев платформа нашла своего клиента — к ней подключились тысячи авторов, которые к концу 2020 года получили с её помощью более 25 млн рублей.