Власти снова отложили учения по изоляции рунета

https://static.news.ru/photo/264d442e-b244-11ea-aa90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкомсвязь отказалась от проведения 20 июня учений по обеспечению устойчивой работы российского сегмента Интернета. Причиной стала пандемия коронавируса.

По данным ведомства, в связи с режимом самоизоляции невозможно провести подготовительные работы.

Проведение учений будет возобновлено с учётом оценки обстановки по COVID-19, — передаёт ТАСС.

Первые в 2020 году учения должны были пройти 20 марта, однако их тоже перенесли. В качестве причины тогда называли коронавирус. Исходя из январского указа министерству, в 2020 году должны пройти четыре тестирования. 20 марта специалисты собирались отработать возможности по блокировке трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS.

Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор с апреля 2018 года безуспешно пытался заблокировать мессенджер Telegram, пока 18 июня 2020 года не объявил о прекращении давления на Telegram, который успел набрать 30 миллионов пользователей в России, включая многих представителей власти. Во время пандемии коронавируса госорганы активно использовали ресурс для информирования.