Власти России снова хотят изменить телефонные номера

https://static.news.ru/photo/8e2e2b20-6c94-11eb-b491-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство цифрового развития предложило сменить код «8» при междугородних звонках на код «0», а при международных — на «00». Это хотели сделать ещё в 2010 году.

Теперь введение новых кодов планируется осуществить к 2025 году, следует из документа, размещённого на портале проектов нормативных актов.

Осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн = 0», а при установлении международных телефонных соединений — ‎на международный префикс «Пмн = 00», — говорится в тексте.

Кроме того, документ закрепляет номер «122» как единый номер для оказания медицинской помощи. Сейчас он используется как единый номер по вопросам коронавируса.

В 2006 году Министерство информационных технологий и связи опубликовало приказ о переходе на коды «0» и «00» к 2010 году, однако с тех пор никаких изменений не произошло.

Ранее представители «большой тройки» операторов мобильной связи: МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») направили письмо зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко, в котором заявили о неоправданности госрегулирования цен на пропуск голосового трафика. По их мнению, идея, предложенная Минцифры, ослабит конкуренцию, писал NEWS.ru.