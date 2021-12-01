Владимир Путин установил сроки перехода госкомпаний на российский софт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецслужбы США, то же Агентство национальной безопасности (АНБ), могут иметь доступ к WhatsApp-переписке, в том числе и граждан России, рассказал NEWS.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он отметил, что несмотря на «огромные ресурсы» АНБ, американские силовики вряд ли интересуются личными данными представителей «маргинальной среды», а сообщения в мессенджерах представителей правоохранительных органов России, политиков — вполне. Таким образом Михайлов прокомментировал информацию о том, что WhatsApp предоставит властям США по просьбе следствия данные, касающиеся звонков и переписок всех без исключения пользователей этой сети.

[АНБ интересуют] представители [российских] спецслужб, правоохранительных органов. В меньшей степени — наши политики, представители различного рода оппозиционных групп. А маргинальная среда зачем им нужна? При всех своих огромных ресурсах АНБ...