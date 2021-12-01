Владимир Путин установил сроки перехода госкомпаний на российский софт
Сергей Князев
Сергей Князев
12:34, 01 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин поручил правительству России в срок до 1 июля 2022 года установить требования о преимущественном использовании отечественного софта в критической инфраструктуре. На руководителей госкомпаний будет возложена персональная ответственность за это, соответствующие изменения будут внесены в законодательство до 1 мая 2022 года. Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.
Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление обязательного требования о преимущественном использовании отечественного программного обеспечения <...> субъектами критической информационной инфраструктуры, — говорится в перечне.
Ранее сообщалось, что объём рынка офисного программного обеспечения в России может к 2026 году составить 59 млрд рублей. По мнению аналитиков, к этому моменту доля российских разработчиков на нём составит 40% против сегодняшних 7%. Тенденция к этому наблюдается в связи с импортозамещением, ростом рисков при использовании программного обеспечения, созданного западными организациями и ростом его стоимости в связи с санкциями.