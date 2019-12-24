https://static.news.ru/photo/ce6be246-2667-11ea-b094-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Во вторник, 24 декабря, президент России Владимир Путин на встрече с руководством Федерального собрания заявил о необходимости развития «сквозных технологий», которые могут оказать влияние на различные отрасли.

Глава государства отметил, что поддержка должна оказываться по всем направлениям. В частности, подчеркнул Путин, нужно развивать искусственный интеллект, цифровую технологию и не только.

В первую очередь нужно развивать «сквозные технологии». Скажем, тот же самый искусственный интеллект, цифровую технологию, биологию, генетику и медицину в широком смысле этого слова. Вот такие вещи надо поддерживать, — приводит слова президента ТАСС.

Путин также сообщил, что вопрос выбора отрасли для дальнейшего развития — вопрос коварный. Одному направлению начинают оказывать поддержку — оно становится переразмеренным. А потом конъюнктура «упала», и начинаются проблемы.

Президент отметил, что этот сценарий развития событий является обычным как для РФ, так и для мирового рынка.

Как ранее писал NEWS.ru, выполнение национальных целей развития России должно быть направлено на объединение политических сил. Разногласия между ними есть и будут, однако интересы государства должны быть выше конъюнктуры.