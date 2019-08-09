https://static.news.ru/photo/01ea0e72-bcdc-11e9-a14d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Tzu-chao Lin/imageBROKER.com/Global Look Press

Компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, запустила поисковую систему Toutiao Search со встроенной цензурой. Система основана на одноимённом новостном агрегаторе и тщательно фильтрует показываемые результаты, выдавая ссылки на прогосударственные издания.

Представитель ByteDance отказался от комментариев. В одном из предыдущих постов в блоге компания заявила, что создаёт общую поисковую систему, которая направлена на создание идеального пользовательского интерфейса «от нуля до единицы».

Система оптимизирована под мобильные устройства, но разработчик пока не планирует создавать специальное приложение для поиска.

Ранее News.ru сообщил, что cпорный проект Google по разработке цензурной версии поисковика для Китая официально отменён. На слушании Судебного комитета Сената США вице-президент компании по связям с государством Каран Бхатия заявил, что работа над системой с кодовым названием Dragonfly прекращена и Google не планирует запускать в регионе поисковую систему.