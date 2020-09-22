Владельцы iPhone столкнулись с проблемами с зарядкой после обновления iOS

https://static.news.ru/photo/2a056b14-fd03-11ea-a3d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы iPhone жалуются, что после обновления iOS до 14-й версии время работы смартфона снизилось.

На претензии пользователей смартфонов от Apple обратило внимание издание Daily Express. Владельцы iPhone со всего мира сообщают, что им приходится уже в середине дня ставить на зарядку свои девайсы. Компанию атакуют гневными сообщениями на официальном форуме. Одна из пользовательниц написала, что её iPhone потерял 60% заряда за час.

Журналисты издания убедились в правомерности жалоб на личном опыте. Однако они призывают не беспокоиться по поводу неполадок, так как со временем устройство вновь начнёт работать должным образом. Сразу после установки обновления смартфон должен проиндексировать всю хранящуюся на устройстве информацию и обновить сторонние приложения, что негативным образом сказывается на уровне энергопотребления. Также отмечается, что новая версия iOS, в отличие от Android, выпускается на все устройства одновременно, в связи с чем в Интернете появляется большое количество отзывов, в том числе и негативных.

Последняя версия iOS стала доступна для пользователей 16 сентября.

Как писал NEWS.ru, в сентябре в России в 10 раз увеличился объём продаж умных часов Apple Watch. При этом большим спросом пользовались детские модели с возможностью видеозвонков.