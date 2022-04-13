«ВКонтакте» защитила данные пользователей от пиратских приложений
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
10:12, 13 апреля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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«ВКонтакте» защитила данные пользователей от кражи через пиратские приложения, сообщила пресс-служба соцсети. Нововведение в программе защиты данных VK Protect поможет защитить личную информацию от недобросовестного использования и предотвратить взлом профилей. Функция доступна на Android и основана на технологии SafetyNet, она включается по умолчанию.
Безопасность пользователей и их данных — ключевой приоритет для нашей команды. Мы хорошо понимаем, как важно идти на опережение и находить решения для защиты от угроз до того, как они причинят вред. Отвечая за месячную аудиторию больше 100 млн пользователей, мы не забываем и про человеческий фактор. На первый взгляд не всегда легко распознать мошенника: обещания уникальных функций вроде возможности посмотреть «гостей страницы» могут перевесить чувство самосохранения, — рассказал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.
Он отметил, что важно создавать технические решения для защиты от внешних угроз пользователям.
Так «ВКонтакте» поддерживает инициативу Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров и неравнодушных интернет-пользователей в борьбе с пиратскими приложениями.
Ранее разработчики программного обеспечения из Juice Development создали сервис для переноса каналов из YouTube во «ВКонтакте». Сервис Juice Development не позволяет переносить канал владельца третьим лицам благодаря генерированию уникального кода.