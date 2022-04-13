«ВКонтакте» защитила данные пользователей от пиратских приложений

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Россию перестали поставлять литий из Чили и Аргентины. Об этом сообщил заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов. Он отметил, что если аналогичные меры примет Боливия, это будет грозить трудностями в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторных батареях. Об этом пишет ТАСС.

Демидов пояснил, что в РФ не существует собственной добычи литиевого сырья. Поэтому страна закупала его в Чили, Китае, Аргентине и Боливии. В настоящее время поставки могут осуществляться только из Боливии....