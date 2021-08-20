«ВКонтакте» запустит новый сервис для музыкантов

«ВКонтакте» запустит «Студию» — кабинет музыканта. Он должен объединить всю статистику творчества в одном месте. Подобных функций не было ещё ни на одной российской музыкальной платформе, рассказали в пресс-службе соцсети.

Отмечается, что исполнитель и участники команды смогут узнать о том, как много слушателей добавляли композицию к себе и делились ею с друзьями, сколько было снято клипов и историй под те или иные треки.

В «Студии» музыкантам доступен уникальный для России набор данных: с помощью технологий big data можно корректировать релизную стратегию, выбирать, куда поехать в тур и какую песню исполнить на концерте последней, — отметил руководитель контентного направления Музыки «ВКонтакте» Александр Попов.

Также музыканты смогут понять, какие песни стали популярными и какие из них попали в плейлисты и продвигаются в чарте. Кроме того, личный кабинет музыканта сможет проанализировать места, где поклонники слушали композиции. Например, это могли быть записи в сообществах, чьи-то плейлисты или раздел рекомендаций, сообщил Попов.

Новая платформа будет доступна только тем артистам, у которых есть карточка музыканта «ВКонтакте». Также планируется расширить возможности сервиса, чтобы исполнители могли сразу из него делать рекламные кампании.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала запуск бесплатного десктопного приложения для видеозвонков. Программа поддерживает все функции, присутствующие в платных корпоративных сервисах. Более того, видеосвязь не ограничат по времени, а к разговору позволят присоединяться без профиля в соцсети.