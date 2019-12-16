https://static.news.ru/photo/382fe766-1fe9-11ea-af5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«ВКонтакте» запустила тематические ленты от экспертов и алгоритмов в разделе «Рекомендации». Соцсеть первой в России ввела подобную опцию.

По словам разработчиков, совместная работа нейросетей и экспертов поможет отобрать только лучшие публикации. На старте VK предложит 11 тематических лент: туризм, фото, наука, кино, музыка, игры, IT, стиль, юмор, арты и спорт. Они отображаются в мобильном приложении, в разделе рекомендаций.

Над отбором записей совместно работают люди и алгоритмы. Тематику будут определять нейросети, но автор может указать её самостоятельно при создании или редактировании записи. На момент запуска в качестве экспертов выступят участники VK Talents и известные пользователи соцсети. Позиция публикации в «Рекомендациях» будет зависеть от числа положительных откликов.

У каждой тематической ленты будет свой состав людей, который голосует за или против материалов по своей теме (музыканты следят за музыкой, режиссёры и операторы — за кино, учёные и преподаватели — за наукой). Эксперт может лишиться звания из-за неактивности или большого количества жалоб, на поддержанный им материал.

Обновление постепенно появится у всех пользователей в течение нескольких дней.

Ранее NEWS.ru рассказал, что во «ВКонтакте» появился новый раздел «Воспоминания». Он включает записи и фотографии, размещённые в этот же день год или несколько лет назад.