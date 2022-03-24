«ВКонтакте» запустила свою видеоплатформу для телевизоров

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает приложение для Smart TV, теперь «VK Видео» можно скачать в магазинах для умных устройств Samsung, LG и Android TV, сообщает пресс-служба соцсети. В ближайшее время доступ получат владельцы устройств Apple TV.

Мы анонсировали отдельное приложение для Smart TV ещё на презентации нашей платформы осенью 2021 года и теперь наконец готовы показать его всем пользователям. Это наш ответ на запрос аудитории: всё больше людей предпочитают смотреть контент на большом экране, — рассказала СЕО «ВКонтакте» и «VK Видео» Марина Краснова.

По словам технического директора «ВКонтакте» и «VK Видео» Александра Тоболя, технологии платформы обеспечивают качество воспроизведения видео вплоть до 4К.

На видеоплатформе есть большая библиотека видеороликов с интеллектуальной системой рекомендаций. Также присутствует удобная авторизация через VK ID по QR-коду. Приложение «VK Видео» адаптировано для быстрого старта видеороликов.

Ранее «ВКонтакте» установила рекорды по активности в «Клипах» и историях: это 715 млн и 200 млн просмотров в сутки. Так, за 14 марта пользователи посмотрели ролики более 715 млн раз, что на 19% больше предыдущего рекорда за 10 марта.