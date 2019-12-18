https://static.news.ru/photo/917138a6-2198-11ea-9f10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» в рамках эксперимента представила собственное медиа «Фокус». Издание будет освещать самые обсуждаемые в VK темы, отвечать на повседневные вопросы, рассказывать о трендах и знакомить пользователей с полезными сервисами.

Вокруг так много информации, и не вся она несёт пользу или помогает развлечься. «Фокус» находит нужное и важное — самые обсуждаемые темы и ответы на злободневные вопросы. Каждый день мы выпускаем редакционные статьи, советы экспертов, вдохновляющие интервью, плейлисты и тематические подборки — например, трендовых пабликов или мемов, — рассказал главный редактор «Фокуса» Влад Леготкин.

Часть материалов «Фокуса» связана с продуктами «ВКонтакте»: в них редакция рассказывает о неочевидных функциях, объясняет термины из рекламного кабинета, приглашает участвовать в соревнованиях, стажировках и благотворительных акциях, а также знакомит с «забавными и полезными мини-приложениями для чего угодно».

Материалы «Фокуса» уже доступны «Рекомендациях» в мобильном приложении или в сообществе медиа.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «ВКонтакте» запустила тематические ленты от экспертов и алгоритмов в разделе «Рекомендации». Соцсеть первой в России ввела подобную опцию.