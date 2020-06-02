«ВКонтакте» запускает групповые голосовые и видеозвонки на сайте

https://static.news.ru/photo/f9933136-a57e-11ea-9b0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Команда «ВКонтакте» объявила о появлении новой функции в декстопной версии. Пользователи получили возможность устраивать групповые голосовые и видеозвонки прямо на сайте.

На старте в разговоре смогут участвовать до восьми человек. Для начала групповых звонков юзеру нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения.

По словам руководителя команды мессенджера «ВКонтакте» Вячеслава Шебанова, разработчики будут расширять функциональность сервиса. В будущем они намерены увеличивать количество участников и добавлять новые возможности для решения «самых разных задач».

В середине мая NEWS.ru писал, что «ВКонтакте» запустила функцию групповых видеозвонков в мобильном приложении.