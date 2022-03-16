«ВКонтакте» установила рекорды по активности в «Клипах» и историях: это 715 млн и 200 млн просмотров в сутки, сообщает пресс-служба соцсети. Так, за 14 марта пользователи посмотрели ролики более 715 млн раз, что на 19% больше предыдущего рекорда за 10 марта.

Причём пользователи не только смотрят, но и активно выкладывают контент: они опубликовали в 10 раз больше клипов, чем в среднем за предыдущий месяц. Отмечается, что рост активности связан с новой программой поддержки, по которой авторы претендуют на выплаты из общего бюджета в 100 млн рублей.

Что касается историй, 14 марта их опубликовали на 95% больше, чем неделю назад, а количество авторов историй увеличилось на 71%. Просмотры выросли на 132%.

На 369% больше сообществ создали за неделю.

Рекордные показатели связаны как с приходом новых пользователей с других платформ, так и с ростом активности авторов, уже давно публикующих контент.

Ранее стало известно, что на 4 млн выросла дневная аудитория «ВКонтакте» — до 50 млн пользователей, что является рекордом в России. Больше чем в четыре раза увеличилось и количество регистраций новых пользователей. Кроме того, на 250% чаще люди добавляются в друзья. Комментарии в соцсети же сейчас оставляют на 24% чаще, чем делали это в прошлом месяце.