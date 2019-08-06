https://static.news.ru/photo/0afe54bc-b847-11e9-9ceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует нововведение — отключение лайков в ленте новостей. В эксперименте участвует небольшая часть пользователей.

На отсутствие поставленных лайков (в отдельном окне поста их число отображается) одним из первых обратил внимание пользователь соцсети. В техподдержке ему подтвердили, что он попал в тестовую группу, и попросили описать, что он чувствует по этому поводу.

В комментарии vc.ru директор по росту и исследованиям «ВКонтакте» Андрей Законов объяснил проведение эксперимента изменением отношений к лайкам.

Раньше они были про коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента, — объяснил Законов.

Социальная сеть проверит, как изменения повлияют на вовлечение пользователей, будет следить за показателями и обратной связью и сделает выводы по результатам тестирования.

В апреле News.ru сообщил о подобных изменениях в Instagram. Позже разработчики действительно скрыли число лайков под постами сначала для Канады, а позже для ещё шести стран, включая Австралию, Италию, Бразилию и Японию.