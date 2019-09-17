https://static.news.ru/photo/82f805b8-d952-11e9-a22c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» сообщила о появлении новой опции. Разработчики разрешили сообществам скрывать список подписчиков.

При включённой настройке пользователи будут видеть среди вступивших только своих друзей и общее количество участников. При этом само сообщество не будет отображаться в личном профиле подписчика.

Как отметили во «ВКонтакте», нововведение поможет представителям бизнеса бороться с конкурентами, которые пытаются отслеживать новых участников и переманивать их через спам-рассылки. Кроме того, нишевые авторы и организаторы мероприятий таким образом могут защитить подписчиков от возможных преследований за интересы, взгляды и убеждения.

Полный список вступивших останется доступен только для модераторов, редакторов и администраторов сообщества. При этом, если участники страницы скрыты, на них по-прежнему можно настроить таргетированную рекламу, ведь информация в этом случае обезличена.

Ранее «ВКонтакте» объявила об открытии научной лаборатории в МФТИ. В ней студенты и сотрудники займутся изучением и развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, писал News.ru.