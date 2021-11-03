«ВКонтакте» предоставила доступ к лекциям c фестиваля G8

В сервисе «VK Видео» доступны трансляции лекций с фестиваля креативных индустрий G8. На нём выступили эксперты из «Афиши Daily», Inc. Russia, «КБ Стрелка», «Винзавода» и «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Пользователи могут узнать, как блокчейн развивает благотворительность и уличное искусство, какой потенциал кроется в рекламе, почему короткие видеоролики в вертикальном формате изменили креативную индустрию.

Кроме того, в трансляциях доступны выступления актёров, режиссёров, диджитал-артистов и блогеров. Так, художница Эллен Шейдлин продемонстрировала выставку во Флоренции на тему сюрвиртуализма.

Фестиваль G8 прошёл с 9 по 10 сентября в культурном центре ЗИЛ в Москве. На нём эксперты из сферы дизайна, архитектуры, музыки, медиа, кино и современного искусства презентовали проекты и рассказали, как меняются их отрасли.

Ранее сообщалось, что руководство социальной сети «ВКонтакте» за полтора года вложило в борьбу с пандемией коронавируса более 100 млн рублей. Средства были направлены на информирование пользователей, поддержку некоммерческих организаций и благотворительных проектов.