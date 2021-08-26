«ВКонтакте» разрешила слушать музыку без Интернета

Пользователи «ВКонтакте» с 30 августа смогут скачивать и слушать музыку прямо в приложении без подключения к Интернету. Кроме того, алгоритмы музыкальных рекомендаций улучшатся и станут точнее. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Мы не только сохраняем музыку бесплатной, позволяя аудитории слушать новые и любимые треки в любом количестве, делиться ими и долгие годы собирать в плейлистах, но и предоставляем больше удобных возможностей пользователям с подпиской, — отмечает руководитель команды «Музыка» Андрей Капитанов.

Также снизится стоимость подписки на VK Combo для новых пользователей в течение полугода, за неё придётся отдать 75 рублей в месяц. Сервис позволит слушать музыку где угодно, даже если там нет связи. Плюсом ко всему являются бонусы в виде скидок на такси, еду, каршеринг, игры и многое другое.

Сама же «Музыка ВКонтакте» остаётся бесплатной, и композиции можно слушать сколько угодно в десктопной версии, а также в открытом приложении с включённым экраном смартфона. При этом обновлённые алгоритмы рекомендаций позволят пользователям не только построить интересный плейлист, но и сделать подборки по похожим песням и исполнителям. Это даст возможность начинающим музыкантам не оставаться «на обочине», а пользователям открыть для себя что-то новое.

Ранее стало известно, что приложение «Звонки ВКонтакте» для компьютеров сможет объединить в одном звонке до 2048 человек и лимита по времени у разговора не будет.