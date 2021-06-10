«ВКонтакте» покажет лучшие моменты Евро-2020

https://static.news.ru/photo/f4992f34-ca92-11eb-9e02-96000091f725_660.jpg Фото: Matthias Balk/Global Look Press

Специально к чемпионату Европы по футболу (Евро-2020) «ВКонтакте» представит тематическую ленту. Она объединит лучшие моменты турнира, на которые активнее всего реагируют юзеры. Атмосферу соревнований также передадут специальные эмодзи-статусы: с ними легко показать друзьям, за сборную какой страны болеешь, и увидеть, кто готов делиться впечатлениями о матчах, рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

Болельщики также смогут найти новости о Евро-2020, обзоры от спортивных СМИ и сообществ, участвовать в дискуссиях, обсуждать зрелищные голы, спорить по поводу решений арбитров или делать прогнозы на встречи. При этом не нужно обращаться к множеству площадок — вся самая свежая информация собрана в одной ленте.

Всё внимание будет приковано к Евро-2020 — особенно в нашей стране, ведь сразу семь матчей турнира пройдёт в Петербурге. Специально для фанатов, любителей и даже тех, кто обычно не интересуется футболом, мы создали ленту с самыми горячими новостями с полей. Все мы помним, какие эмоции принёс чемпионат мира по футболу несколько лет назад, — тогда пользователи обменивались впечатлениями в официальном сообществе турнира и его материалы объединили 17 млн человек, — заявил руководитель спортивных и медиапроектов «ВКонтакте» Андрей Мельник.

На время Евро-2020 тематический ресурс заменит ленту «Футбол». Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России свой первый матч сыграет против команды Бельгии. Матч состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что выход сборной России по футболу из группы B чемпионата Европы (Евро-2020) станет «прыжком выше головы», заявил в беседе с NEWS.ru певец Юрий Лоза. Музыкант обратил внимание на очень хороший показатель — кто из футболистов играет в топовых клубах, и вспомнил поговорку: «порядок бьёт класс, когда средний коллектив» за счёт самоотдачи может одолеть сильного соперника.