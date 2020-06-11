«ВКонтакте» поделится доходами с авторами «Клипов»

https://static.news.ru/photo/06afdfec-abc7-11ea-817f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На прошлой неделе «ВКонтакте» запустила новый сервис с оригинальным контентом — «Клипы». Компания собирается заключить эксклюзивные договоры с производителями видеоконтента и запустит программу монетизации для авторов. Сумма инвестиций в новый проект составит порядка миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Авторами клипов стали Павел Воля, Екатерина Варнава, Евгений Кулик, Илья Соболев, Филипп Киркоров и другие приглашённые знаменитости. Кроме того, «ВКонтакте» сейчас привлекает в проект популярных креаторов, киностудии, продакшены и телеканалы.

Кроме того, программа монетизации сможет дать возможность авторам заработать на своём творчестве. Соцсеть пока не сообщает, какой процент получат создатели, но уверяет, что условия будут «одними из лучших на рынке».

Замглавы соцсети по стратегии и развитию бизнеса Александр Круглов заявил, что «ВКонтакте» хочет занять лидирующие позиции в сегменте видеоконтента. При этом алгоритмы новой платформы учитывают сигналы об интересах пользователей, их любимых форматах, а также о взаимодействиях внутри и вне социального графа и подписок.

Как писал NEWS.ru, ранее «ВКонтакте» запустила технологию распознавания аудиосообщений.