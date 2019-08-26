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Пользователи Facebook начали жаловаться на перебои в работе социальной сети. Проблемы с доступом подтверждает Downdetector.

По данным ресурса, 84% пользователей испытывают трудности с desktop-версией Facebook, а 15% не могут зайти в учётную запись. Перебои достигли пика в 12:00 по московскому времени и затронули западные регионы...