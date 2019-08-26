«ВКонтакте» сохранила лидерство в рейтинге самых популярных социальных сетей в России за первое полугодие 2019 года. На втором и третьем месте расположились Instagram и «Одноклассники» соответственно.
Четвёртую позицию рейтинга заняла Facebook. Все вышеупомянутые соцсети стали единственными, чья аудитория оказалась выше 20 млн пользователей. Замыкает пятёрку лидеров Snapchat, сместившая «Мой мир». Перевес составил всего 2 млн пользователей, сообщает газета
Ранее News.ru рассказал, что «ВКонтакте» объявила о новом назначении. Операционным директором социальной сети станет Сергей Кубасов. Он будет заниматься вопросами информационной безопасности, финансового планирования, развития финансовых технологий, выстраивания и автоматизации важных процессов.