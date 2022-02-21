«ВКонтакте» начала защищать пользователей от спам-звонков

Мобильное приложение «ВКонтакте» теперь защищает пользователей от спам-звонков, сообщили в пресс-службе соцсети. Сервис работает без доступа к Интернету в фоновом режиме и доступен бесплатно на iOS и Android. Информация о звонящем проверяется с помощью алгоритмов машинного обучения. Соответствующие вызовы приложение помечает как спам или показывает название компании и сферу её деятельности.

Пользователям звонков «ВКонтакте» в любой момент абсолютно бесплатно доступны все премиум-функции видеоконференций. Однако и классические звонки по-прежнему остаются востребованными, поэтому сейчас мы помогаем избегать нежелательных входящих вызовов, а в будущем сможем соединять пользователей «ВКонтакте» с абонентами сотовой связи, переадресовывать вызовы и реализовывать другие функции SIP-телефонии — в интеграции с мобильными операторами, — рассказала СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.

Она добавила, что это является движением к бесшовному переключению между телефонией и интернет-звонками.

Ранее «ВКонтакте» запустила автоматическое формирование ленты с трендами и главными событиями на основе анализа нейросети. Алгоритм анализирует популярность тем и учитывает интересы пользователя.

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