«ВКонтакте» и Mail.ru Group начинают использовать общую учётную запись

https://static.news.ru/photo/8792d962-b08a-11ea-850f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«ВКонтакте» и Mail.ru Group объявили об объединении своих экосистем общей учётной записью. Пользователи смогут заходить в сервисы компании с помощью VK Connect.

Впервые мы добавили вход на внешние сайты через «ВКонтакте» ещё в 2010 году. Сегодня это один из ключевых способов авторизации на большинстве ресурсов в Рунете для 35 миллионов пользователей. VK Connect выводит наши технологии на новый уровень. Мы выходим за рамки платформы «ВКонтакте» и объединяемся с другими сервисами Mail.ru Group, чтобы сделать процесс авторизации максимально удобным и безопасным для большинства пользователей Рунета, — объяснил генеральный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

Сейчас единая учётная запись работает в приложениях сервиса Delivery Club и голосового помощника «Маруся». В ближайшее время разработчики также добавят в список почту Mail.ru, «Ситимобил», «Юлу» и другие. Разработчики также планируют подключить к сервису внешних партнёров.

VK Connect создана на базе технологий «ВКонтакте», но использовать её можно и без профиля в соцсети. Она объединяет все настройки учётной записи в едином личном кабинете, который уже доступен во «ВКонтакте», а также появится в других сервисах, где есть вход через единую учётную запись.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «ВКонтакте» собирается заключить эксклюзивные договоры с производителями видеоконтента и запустит программу монетизации для авторов. Сумма инвестиций в новый проект составит порядка миллиарда рублей.