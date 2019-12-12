https://static.news.ru/photo/fa751ac8-1cc7-11ea-8bcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«ВКонтакте» объявила о появлении в социальной сети нового раздела «Воспоминания». Он включает записи и фотографии, размещённые в этот же день год или несколько лет назад.

Нововведение также расскажет пользователям о годовщинах дружбы, дате регистрации VK и других памятных событиях, которыми можно поделиться в историях.

Для самых интересных «Воспоминаний» разработчики подготовили уведомления. Их можно настроить в самом разделе, в том числе выбрав нужный цветной фон. Приложение позволит юзерам поделиться памятным моментом в истории, отметить связанных с ним людей, а также добавить надпись, хештег или стикер.

«Воспоминания» доступны под аватаром (desktop-версия), в разделе «Другое» (мобильная версия) или в трёх точках (приложение).

Ранее NEWS.ru рассказал, что «ВКонтакте» и музыкальный сервис BOOM подвели итоги 2019 года и представили рейтинг самых прослушиваемых треков и альбомов. Артистом-2019 стал Тима Белорусских, чьи песни послушали больше миллиарда раз.