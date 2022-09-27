VK направила запрос Apple об удалении приложений из App Store

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VK направила запрос компании Apple по поводу удаления приложений холдинга из приложения App Store. В российском холдинге потребовали предоставить объяснения данного факта. Об этом говорится в сообщении российской компании.

VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в AppStore. Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple, — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что ранее установленные на смартфонах приложения работают в стандартном режиме.

Ранее стало известно, что из магазина приложений американской компании Apple App Store исчезли все приложения российской компании VK, включая вс. экосистему социальной сети «ВКонтакте», а также почтовый сервис Mail.ru.

В Google Play приложения доступны.