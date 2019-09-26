https://static.news.ru/photo/0194eb0e-e02c-11e9-adc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Исследователи Оксфордского университета обнаружили, что успех вирусных мемов, видео и картинок в распространении онлайн-дезинформации подпитывает организованные манипуляции в социальных сетях.

Самой популярной платформой благодаря своим размерам и глобальному охвату остаётся Facebook. Однако акцент авторов контента на визуализации выводит на первые места YouTube и Instagram, чьи пользователи всё чаще сталкиваются с ложными или вводящими в заблуждение постами.

По словам одного из авторов исследования Саманты Брэдшоу, подобных текстовых сообщений становится всё меньше, потому что мемы и видео, в свою очередь, очень легко потреблять в обстановке кратковременного внимания.

Представитель Facebook заявил, что для соцсети «главный приоритет» — предоставление пользователям точной информации.

Мы разработали более интеллектуальные инструменты, большую прозрачность и более прочные партнёрские отношения, чтобы лучше выявлять возникающие угрозы, останавливать злоумышленников и сокращать распространение дезинформации в Facebook, Instagram и WhatsApp, — сообщил представитель компании.

YouTube заявил, что вложил средства в политику, ресурсы и продукты для борьбы с дезинформацией на своём сайте и регулярно удаляет контент, который нарушает его условия использования. Но прокомментировать сделанные Оксфордским университетом выводы пресс-секретарь отказался.

Брэдшоу считает, что переход на визуальный контент затруднит для социальных сетей выявление и искоренение манипулируемой активности. Исследователь сослалась на мартовскую стрельбу в Новой Зеландии, когда инцидент транслировался в прямом эфире в Facebook, а после распространился как видеоролик по Сети.

Проще автоматически анализировать слова, чем изображение. И образы чаще оказывает более мощный эффект, чем слова, и с большей вероятностью становятся вирусными, — заявила Брэдшоу.

Ранее News.ru рассказал, что Google выпустила огромный бесплатный набор данных о deepfake-роликах. Разработчики хотят помочь исследователям в борьбе с подобными фейковыми видео.