https://static.news.ru/photo/29cb1cb6-cd75-11e9-86bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: apps.apple.com

Приложение ZAO, использующее технологию deepfake, возглавило рейтинг популярности на iOS в Китае вскоре после релиза. Однако программа столкнулась с критикой — пользователи обвинили разработчики в потенциальной угрозе их конфиденциальности.

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.



Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT — Allan Xia (@AllanXia) 1 сентября 2019 г.

В более ранней версии пользовательского соглашения Zao говорилось, что приложение имеет «бесплатные, безотзывные, постоянные, передаваемые и лицензируемые» права на весь пользовательский контент. Именно этот пункт и не устроил некоторых юзеров.

Oh yeah, #Zao also works rather well with CG characters. I guess folks might not have to spend hours during character creation? I can see streamers loving this application of AI facial replacement. #DMC5 pic.twitter.com/AdpB4DIA00 — Allan Xia (@AllanXia) 2 сентября 2019 г.

Я только осознал несправедливость условий, но уже слишком поздно. Сегодня люди обычно не удосуживаются читать их, — написал один из обеспокоенных.

Разработчики позже обновили условия. Теперь приложение сообщает, что не будет использовать загруженные снимки или короткие ролики, кроме случаев для улучшения ZAO. Кроме того, в случае удаления контента со стороны пользователей программа также стирает его со своих серверов.

Как отмечают обозреватели, приложение создаёт ролики только из одной фотографии за несколько секунд. При этом ZAO предлагает ограниченное число видео-шаблонов — вставить лицо в любой клип не получится.

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