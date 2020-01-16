Интернет-энциклопедия «Википедия» снова стала доступна в Турции после почти трёхлетнего запрета. В декабре Конституционный суд страны постановил, что она нарушает свободу слова.
Поскольку доступ к «Википедии» всё ещё активно восстанавливается по всей Турции, некоторые пользователи могут получить доступ к ней раньше или позже, чем другие, — говорится в заявлении на веб-сайте.
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Ранее NEWS.ru рассказал, что разработка онлайн-портала Большой российской библиотеки (БРЭ), которую называют аналогом «Википедии», потребует около 2 млрд рублей.
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