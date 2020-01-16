https://static.news.ru/photo/fc276b9a-383e-11ea-a313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интернет-энциклопедия «Википедия» снова стала доступна в Турции после почти трёхлетнего запрета. В декабре Конституционный суд страны постановил, что она нарушает свободу слова.

Поскольку доступ к «Википедии» всё ещё активно восстанавливается по всей Турции, некоторые пользователи могут получить доступ к ней раньше или позже, чем другие, — говорится в заявлении на веб-сайте.

Сайт был заблокирован в апреле 2017 года после того, как «Википедия» отказалась удалить записи, обвиняющие правительство в сотрудничестве с террористическими организациями.

Ранее NEWS.ru рассказал, что разработка онлайн-портала Большой российской библиотеки (БРЭ), которую называют аналогом «Википедии», потребует около 2 млрд рублей.