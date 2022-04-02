Великобритания заявила о планах построить семь АЭС к 2050 году

Великобритания намерена построить семь атомных электростанций к 2050 году. Реализация проекта будет производиться в рамках усилий по развитию собственных источников электроэнергии. Об этом сообщил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг в интервью газете Telegraph.

Говоря об энергии, мы думаем, может быть, на 30 или даже 40 лет вперёд. К 2050 году мы будем жить в мире, где у Великобритании будет шесть или семь атомных электростанций. Понятно, что это не произойдет в ближайшие два года. Но это определенно то, к чему мы можем стремиться, — рассказал министр.

Он также добавил, что на атомные станции может приходиться до 20% от общего количества производства электроэнергии.

По информации издания, сейчас британское правительство обязалось выделить финансирование для строительства одной крупной АЭС. Она должна быть запущена в эксплуатацию к очередным парламентским выборам, намеченным на 2024 год.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон представил амбициозные планы в сфере развития мирного атома, которые предполагают строительство в стране новых ядерных реакторов. Это позволит обуздать рост цен на электроэнергию и повысить покупательную способность граждан. Несмотря на то что инициатива преследует благородную цель обеспечить Парижу энергетическую независимость от иностранных поставщиков, обещания главы государства вошли в противоречие с его заявлениями 2017 года, когда он был только кандидатом в президенты.