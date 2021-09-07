«Ведомости»: на «Яндекс» совершена крупнейшая в истории рунета кибератака

Интернет-компания «Яндекс» подверглась кибератаке, которую в компании назвали крупнейшей в истории рунета. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в «Яндексе».

Издание отмечает , что началась DDoS-атака на прошедших выходных. Она ещё не закончилась. Значительный масштаб кибератаки подтверждён американской компанией Cloudflare, которая специализируется на кибербезопасности.

Мы проводим расследование вместе с подрядчиками... Речь идёт об угрозе инфраструктуре в масштабах страны, — цитирует издание свой источник.

При этом представитель «Яндекса» уточнил, что кибератака не повлияла на работу сервисов, а данные пользователей не пострадали.

На «Яндекс» действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов, — пояснил собеседник издания.

Ранее стало известно, что в конце августа на «Сбер» была совершена самая мощная кибератака в мире. Она была успешно отражена. Об этом заявил заместитель председателя правления компании Станислав Кузнецов. Он уточнил, что анализ атаки показал её происхождение из нескольких зарубежных стран. По его словам, экспертам компании хорошо известно, откуда происходила атака.