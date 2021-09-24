В YouTube заявили о желании продолжать работу в РФ

Гендиректор YouTube Сюзан Воджицки заявила, что, несмотря на возможные разногласия с властями, рассчитывает продолжать работу сервиса в России. Так она в интервью Bloomberg TV ответила на вопрос, покинет ли Google, чьей «дочкой» является YouTube, российский рынок по примеру Китая.

Думаю, что мы хотим обеспечить работу и обслуживание аудитории в максимальном объёме, в том числе и в моменты, когда есть вопросы с властями. [Компания] сделает всё, чтобы разрешить [противоречия]. <...> Я надеюсь, что мы продолжим всегда разрешать то, что можем, — подчеркнула Воджицки.

Она не стала отвечать на вопрос о том, удалял ли YouTube видео по запросу властей РФ.

Мы, конечно, получаем запросы от властей и изучаем, почему мы получили такой запрос, что происходит на местах, и принимаем решение, основываясь на целом ряде разных факторов, — отметила гендиректор YouTube.

Ранее стало известно, что видео со списками «Умного голосования» заблокировал на территории РФ вечером 18 сентября видеохостинг YouTube. Контент был заблокирован по требованию государственных органов, об этом гласила надпись, которая появлялась в сообщении вместо видео. До этого компании Google и Apple удалили из своих магазинов мобильных приложений программу с «Умным голосованием».