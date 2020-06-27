В Японии создали робота для уничтожения коронавируса в помещениях

https://static.news.ru/photo/ceab3104-b9e6-11ea-bd6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: asahi.com

Японская компания Farmroid разработала робота, который в автоматическом режиме уничтожает в помещении вирусы гриппа, в том числе и SARS-CoV-2.

Устройство UV Buster с помощью ультрафиолета за 2,5 секунды полностью обрабатывает поверхности. Робот уже прошёл успешные испытания в больнице при медицинском факультете Университета Нихон, сообщает газета Asahi.

Продажи робота планируется начать в июле этого года.

Ранее о подобной разработке сообщал Сбербанк. Прототип был создан на базе робота-курьера. В нём установлены ультрафиолетовые лампы суммарной мощностью 100 Вт. Такой мощности хватит, чтобы за пять минут дезинфицировать помещение площадью 20 кв. м. При появлении в комнате человека процесс автоматически останавливается. В апреле 2020 года робот проходил тестирование в офисах банка. В будущем планируется его применение в общественных местах — больницах, поездах, вагонах метро, офисах, писал NEWS.ru.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Согласно последним данным, в мире количество заразившихся превысило 10,1 млн человек. Жертвами инфекции стали 502,6 тысячи человек, выздоровели 5,5 млн.