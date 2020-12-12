В Японии для борьбы c COVID-19 на дежурство заступили роботы

https://static.news.ru/photo/0975e59a-3d77-11eb-b8be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/Global Look Press

Распространение коронавируса нового типа в Японии вызывает тревогу не только у властей, но и у местных компаний. С ноября статистика по заболевшим и умершим стала резко ухудшаться, и японские инженеры решили задействовать роботов для борьбы с пандемией.

Мы создали антикоронавирусный отряд роботов, способный выполнять различные задачи на государственных и частных предприятиях, — заявили представители компании ZMP.

Команда высокотехнологичных помощников состоит из роботов-погрузчиков и доставщиков, в ней также трудится патрульный-дезинфектор.

Для предотвращения инфицирования необходимо регулярно обеззараживать оборудование и помещения. В связи с этим мы решили установить на нашем роботе-патрульном спрей для распыления дезинфицирующей жидкости, — объяснили японские инженеры.

Робот оснащён специальными датчиками. Для человека он не представляет никакой опасности, поскольку не сможет его случайно опрыскать. В устройство можно вбить координаты кнопок лифтов, поручней и других объектов, и робот-патрульный будет их регулярно обрабатывать. Основной же задачей устройства является поиск возможных нарушителей с помощью камер видеонаблюдения.

Корпорация ANA Holdings создала самодвижущуюся платформу с монитором, которую удобно использовать в больницах. С её помощью доктор может вести удалённые консультации по видеосвязи, видя пациента. Такое устройство приобрела больница в префектуре Фукуи в центральной части страны.

Я считаю эффективным использование подобных технологий, поскольку они позволяют снизить тревогу у пациентов без присутствия врачей в палате, — заявил главный врач лечебного учреждения Дайсю Тоя журналистам телеканала NHK.

Для очистки палаты от инфекции после выписки излечившегося пациента в Японии также используют роботов. В устройстве компании Omron стоит восемь бактерицидных ламп. Робот может двигаться по заданной траектории, проводя санитарную обработку.

Инженеры позаботились о пациентах, которые из-за лёгкого течения заболевания вынуждены находиться на домашнем карантине. Если заболевший коронавирусом изолируется в одиночестве, корпорация Unirobot разработала миниатюрного робота в виде человека. Он оснащён монитором, через который можно совершать звонки по видеосвязи, но андроид и сам может поддержать беседу. Если у его хозяина плохое настроение, он сможет сказать человеку одобряющие слова и попытаться утешить.

Как писал NEWS.ru, 12 декабря в Токио было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 621. Всего с начала пандемии в японской столице были инфицированы свыше 46 тысяч человек, в реанимации находятся 68 пациентов.

За все время пандемии в Японии коронавирусом заболели 180 599 человек, скончались 2480 пациентов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведёт статистику по COVID-19, опираясь на официальные данные властей разных стран.