В WhatsApp появятся несколько новых функций

https://static.news.ru/photo/552caa50-ac3b-11ea-a954-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Разработчики WhatsApp тестируют несколько обновлений, которые затронут как дизайн, так и функционал приложения.

В частности, изменится цвет так называемых «пузырей» сообщений в ночном режиме — планируется сделать их более светлыми и прозрачными вместо тёмно-зелёных, как в текущей версии мессенджера. Изменение затронет обе основные мобильные платформы — Android и iOS.

Важнейшим изменением в части функционала станет возможность поиска по дате сообщений. Для её реализации в строке поиска в чате появится иконка календаря, нажав на которую, пользователь сможет выбрать день, в который велась интересующая его переписка, передаёт wabetainfo.com.

Анонсированы и некоторые другие нововведения, например, пользователям Android станут доступны новые инструменты для управления хранилищем приложения, а владельцам iPhone — поиск по картинке в Google.

Как писал NEWS.ru ранее, специалист по информационной безопасности Атул Джейрем обнаружил телефонные номера пользователей WhatsApp в открытом доступе в поиске Google. Атул Джейрем полагает, что поисковая система обнаруживает номера пользователей за счёт функции Click to Chat.