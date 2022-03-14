В Telegram сообщили о снижении Google-трафика для российских СМИ

Компания Google снизила трафик множества СМИ в России. Как сообщает Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» со ссылкой на соответствующие отслеживающие сервисы, из блока «Главные новости» из запросов по ключевым словам «Путин» или «Зеленский» или названиям украинских городов исчезли материалы таких СМИ, как РИА Новости, RT, ТАСС, Lenta.ru и «Российская газета». При этом официальных уведомлений на этот счёт издания не получали.

Все ограничения введены скрытно и, судя по всему, вручную, — сказано в сообщении.

По его данным, в зависимости от дня недели и информационной активности российские СМИ потеряли от 90% до 95% трафика, упрощая тем самым конкуренцию для оппозиционных СМИ. При этом возможности для распространения официальной точки зрения решили урезать и умные алгоритмы «Яндекса». Так, с 9 марта контент «Дзена» доступен только пользователям из России, что снизило трафик для РИА Новости и Lenta.ru на 40–80%.

Авторы сообщения также отмечают, что стопорение трафика проходило неравномерно: так, Lenta.ru зафиксировала снижение трафика на несколько недель позже РИА Новости. По мнению канала, это связано с тем, что портал не проводит «нужной сами знаете кому информационной политики».

Ранее компания Rambler Group сообщила о мощной DDoS-атаке, которой подверглась Lenta.ru. По утверждению компании, кибератаку удалось отразить, но в СМИ фиксируют новые сверхмощные атаки. Как сообщил исполнительный директор по медиа Rambler & Co Андрей Цыпер, на ресурсы интернет-компании почти всегда в том или ином виде совершаются DDoS-нападки, однако в последнее время кибератаки многократно возросли и мощности работают на грани. Lenta.ru вошла в список изданий, на аккаунты которых ввёл ограничения Facebook из-за освещения ситуации на Украине.