В Telegram появятся групповые звонки

https://static.news.ru/photo/0bc8754c-3309-11eb-a5f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В мессенджере Telegram начали внедрять функцию группового звонка. Пока что она доступна для тестирования в бета-версии приложения для операционной системы Android.

Такой разговор может инициировать администратор публичного канала или группового чата. Общаться в нём смогут либо все участники сообщества, либо только администраторы — в зависимости от установленного перед звонком параметра, сообщает Telegram Info.

Видеозвонки между двумя пользователями на базе мессенджера тестируют с августа. Групповые голосовые звонки могут появиться в одном из ближайших релизов.

Ранее NEWS.ru писал, что для мессенджера WhatsApp разрабатывают новую функцию, благодаря которой станет удобнее отправлять сообщения с видеороликами.

Не отстаёт от конкурентов и сервис микроблогов Twitter. Социальная сеть объявила о введении флитов — сообщений, которые будут исчезать спустя сутки после публикации.