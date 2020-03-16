https://static.news.ru/photo/c0e96838-67ac-11ea-bb26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» запустил денежные переводы в Telegram. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо вставить в сообщение номер банковской карты.

Больше не нужно вручную вводить номер карты. Переводите быстро и безопасно свои деньги в любом направлении непосредственно в Telegram, — говорится в сообщении сервиса.

Отмечается, что функция доступна для всех пользователей из России, у которых есть банковская карта или Яндекс-кошелёк.

NEWS.ru ранее сообщал, что Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC назвала намеренными нарушения Telegram. Мессенджер расценивал свои токены GRAM как ценную бумагу и был в курсе их перепродажи на «сером» рынке.