Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» запустил денежные переводы в Telegram. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо вставить в сообщение номер банковской карты.
Больше не нужно вручную вводить номер карты. Переводите быстро и безопасно свои деньги в любом направлении непосредственно в Telegram, — говорится в сообщении сервиса.
Отмечается, что функция доступна для всех пользователей из России, у которых есть банковская карта или Яндекс-кошелёк.
NEWS.ru ранее сообщал, что Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC назвала намеренными нарушения Telegram. Мессенджер расценивал свои токены GRAM как ценную бумагу и был в курсе их перепродажи на «сером» рынке.
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