В Tele2 заявили, что не видят оснований для непродления лицензии бренда

В Tele2 Россия не видят оснований для прекращения предоставления лицензии от шведской Tele2 AB. Российская сторона не ведёт коммуникаций с компанией из Швеции по данному вопросу, сообщили ТАСС в пресс-службе сотового оператора.

Tele2 использует бренд в рамках действующего договора, и основания для его расторжения или изменения отсутствуют. В настоящее время нет каких-либо коммуникаций с шведской Tele2 на эту тему, — заявили в пресс-службе.

Ранее исполнительный вице-президент Tele2 AB Виктор Вальстрем заявил изданию ComNews, что компания не будет продлевать лицензию по истечении срока действия текущего контракта на бренд с российской Tele2 в марте 2023 года. Кроме того, в компании изучают возможность более раннего прекращения действия лицензии.

Российский оператор Tele2 принадлежал Tele2 AB до 2013 года. Позже российское подразделение купил ВТБ. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировала компания «Роcтелеком». Российский оператор Tele2 имел право в течение 10 лет иcпользовать бренд.

4 апреля компания — разработчик игр Wargaming объявила о решении прекратить деятельность в России и Белоруссии. С 31 марта она передала игровой бизнес в РФ и и Белоруссии под управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming, и начала закрытие студии в Минске.